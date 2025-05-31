Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 19 kent için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günleri için hava durumu raporun yayımladı. Kuvvetli sağanak yağış beklenen iller belli oldu. Bugün ve yarın yurt genelinde beklenen yağmur nedeniyle 19 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklıkları doğuda 3-5 derece artacak, Marmara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Güneşli yaz havaları sona eriyor, kuvvetli sağanak yağış geliyor. Meteoroloji hafta sonu yurt genelinde etkili olacak hava durumunu il il, bölge bölge açıkladı. İşte 31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 hava durumuna dair detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Balıkesir ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.