Hafta sonu hava nasıl olacak? Yeni uyarı: Sağanak, fırtınaya dikkat
Sıcak hava hafta sonu da etkisini sürdürmeye devam edecek. Sıcaklıklar kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek. Bazı illerde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek, Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgar yer yer fırtınaya dönecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonundaki hava durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Çelik, hafta sonu sıcaklıkların, kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.
Yarın yağışların sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli görüleceğini belirten Çelik, "Pazar günü ise Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz. Onun dışında yurdun büyük bölümünde hafta sonu için yağış beklentimiz yok." dedi.