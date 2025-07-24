Hafta sonu Türkiye kavrulacak! Sıcak hava 6 ila 12 derece artacak
Türkiye, hafta sonu mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklarla mücadele edecek. Ankara’da 35°C, İstanbul’da 36°C, İzmir’de ise 41°C’ye varan sıcaklıklar bekleniyor. Orman yangınlarına karşı uyarı yapılıyor.
Türkiye hafta sonu yanacak!
Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Termometreler 6 ila 12 derece üzerini gösterecek
Tekin, son değerlendirmelere göre, sıcak hava dalgasının etkisinin süreceğini, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.
Sıcak hava ve rüzgarlar etkili olacak
Yurtta az bulutlu açık havanın etkisini sürdüreceğini belirten Tekin, "Hava sıcaklığı oldukça yüksek. Cuma günü, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey ve Güney Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli rüzgarlar yer yer kuvvetli esecek. Cumartesi günü az bulutlu, açık geçecek ve Marmara Bölgesi, Ege, İç Anadolu'nun güneyi ile doğusunda kuzeyden rüzgarlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Pazar ve pazartesi günü ise ülkemiz tamamen açık bir havanın etkisi altında olacak." ifadelerini kullandı.