Hafta sonu Türkiye kavrulacak! Sıcak hava 6 ila 12 derece artacak

Sıcak hava ve rüzgarlar etkili olacak

Yurtta az bulutlu açık havanın etkisini sürdüreceğini belirten Tekin, "Hava sıcaklığı oldukça yüksek. Cuma günü, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey ve Güney Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli rüzgarlar yer yer kuvvetli esecek. Cumartesi günü az bulutlu, açık geçecek ve Marmara Bölgesi, Ege, İç Anadolu'nun güneyi ile doğusunda kuzeyden rüzgarlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Pazar ve pazartesi günü ise ülkemiz tamamen açık bir havanın etkisi altında olacak." ifadelerini kullandı.