Hafta sonunda hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı: Kar, fırtına ve sağanak yağışa dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu hava mevsim normalleri düzeyinde soğuk olacak. bazı kentlerde kuvvetli kar ve sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da akşam üzeri hafif yağmur bekleniyor.
14-15 Aralık 2024 hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji, yeni uyarılarda bulundu. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun birçok kesiminde başlayan kar yağışı devam edecek.
Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde görülen kar şiddetini artıracak.
Pazar günü ise yağışlar batı bölgelere kayacak. İstanbul'da sağanak bekleniyor.
İşte hafta sonu beklenen hava durumu...
KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan çevreleri Erzurum'un kuzey ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'nın batısında yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunurken, ülkenin iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.