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Haftalık çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler...

Bakan Işıkhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kamuoyunda oluşan "Haftalık çalışma saatleri kısalacak mı?" sorularına son noktayı koyarak iddiaların doğru olmadığını ifade etmişti. Peki dünya üzerinde en uzun haftalık çalışma saatlerine sahip ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte OECD'nin 2022 yılına ait verilerine göre insanların en çok çalıştığı ülkeler şöyle...

Haftalık çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler... - Sayfa 1

20 - BİRLEŞİK KRALLIK

Haftalık çalışma saati: 36.8

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19 - ESTONYA

Haftalık çalışma saati: 37.9

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18 - İSVEÇ

Haftalık çalışma saati: 38.1

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17 - LÜKSEMBURG

Haftalık çalışma saati: 38.1

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