Haftalık çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülkeler...
Bakan Işıkhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kamuoyunda oluşan "Haftalık çalışma saatleri kısalacak mı?" sorularına son noktayı koyarak iddiaların doğru olmadığını ifade etmişti. Peki dünya üzerinde en uzun haftalık çalışma saatlerine sahip ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte OECD'nin 2022 yılına ait verilerine göre insanların en çok çalıştığı ülkeler şöyle...
20 - BİRLEŞİK KRALLIK
Haftalık çalışma saati: 36.8
1 | 20
19 - ESTONYA
Haftalık çalışma saati: 37.9
2 | 20
18 - İSVEÇ
Haftalık çalışma saati: 38.1
3 | 20
17 - LÜKSEMBURG
Haftalık çalışma saati: 38.1
4 | 20