Hakkari soğanlarını ülkelerine götürürken yakalandılar: 1.1 milyon para cezası
2 çuval içerisinde çok sayıda Hakkari soğanını yurt dışına çıkarmaya çalıştığı sırada yakalanan 3 kişiye toplamda 1 milyon 161 bin 423 TL idari para cezası verildi.
İran uyruklu bir kişinin 2 çuval içerisinde çok sayıda Hakkari soğanı bitkilerini yurt dışına çıkarmaya çalıştığı sırada, Yüksekova Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğün ekipleri tarafından tespit edildiği bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“29 Mayıs 2024 tarihinde Hakkari İl Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova DKMP Şefliği'ne gelen ihbar üzerine Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kontrollerde, İran uyruklu bir kişinin yanında bulunan iki çuval içerisinde çok sayıda Hakkari soğanı (Allium rhetoreanum-Nab.) bitkisini yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edilmiştir. Bitkilerin yumrularıyla birlikte ve yumrusuz olarak doğayı tahrip ederek toplandığı belirlenmiş ve tüm bitkilere Yüksekova DKMP Şefliği tarafından el konulmuştur. El konulan bitkilerin çimlenebilecek durumda olanları, Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Mükemre eşliğinde Yüksekova Dağlıca bölgesinde uygun habitatlara ekilmiş, soğansız örnekleri ise bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü'nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Mükemre'ye teslim edilmiştir."
Açıklamaya göre, biyoçeşitliliği tahrip etmek suçundan kişi başı 387 bin 141 TL olamk üzere 3 kişiye toplamda 1 milyon 161 bin 423 TL idari para cezası verildi.