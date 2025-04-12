Hangi bölgelerde kar yağacak? Meteoroloji'den 5 kente sarı kodlu alarm
Meteoroloji'nin 12 Nisan 2025 Cumartesi günü için yaptığı son tahminlerine göre kar yağışı batıda etkisini kaybedecek, iç ve doğu bölgelerde ise sürecek. Yarın İstanbul ve İzmir çevrelerinde sağanak yağış yerini güneşe bırakacak. Sıcaklıklar ise yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. Öte yandan Meteoroloji, 5 ili sarı kod ile uyardı.
Nisan ayı kar sürpriziyle başladı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle başlayan yağış birçok kentte devam ediyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde görülen kar kenti terk ederken, bugün sağanak yağış etkili olacak. Kar yağışı özellikle İç Anadolu ve doğu bölgelerde sürecek. Meteoroloji'den 5 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte il il, bölge bölge hava durumu tahminleri...
KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz'in batı ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimler ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize ve Trabzon ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıkları batı bölgelerden başlamak üzere yavaş yavaş artacak. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz'de batılı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esecek.