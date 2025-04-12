Hangi bölgelerde kar yağacak? Meteoroloji'den 5 kente sarı kodlu alarm

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz'in batı ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize ve Trabzon ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor