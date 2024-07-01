Hangi ilçeler il olacak? Potansiyel il olacak ilçelerin özellikleri neler?

Potansiyel il olacak ilçelerin özellikleri neler?

Belirlenen ilçeler, nüfus yoğunluğu, ekonomik dinamizm, sosyal yapı ve demografik özellikleriyle öne çıkıyor. Bazıları şu anki bazı illerden daha kalabalık durumda iken, diğerleri ise yeni plaka kodlarıyla il statüsüne geçmeyi bekliyor.

İl statüsü kazanacak ilçeler, belirlenen 8 kriteri yerine getirmesi gereken ilçeler olacak. Bu kriterler arasında, ilçe nüfusunun en az 100 bin kişi olması, şehir merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olması, alt ve üst yapı gibi faktörlerin gereklilikleri bulunuyor.