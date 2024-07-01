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Hangi ilçeler il olacak? Potansiyel il olacak ilçelerin özellikleri neler?

Türkiye’de bazı ilçeler, nüfus, ekonomi, ulaşım ve coğrafi konum gibi kriterlerle il olmaya hak kazanıyor. Peki, Hangi ilçeler il olacak? Potansiyel il olacak ilçelerin özellikleri neler? İşte detaylar…

Hangi ilçeler il olacak? Potansiyel il olacak ilçelerin özellikleri neler? - Sayfa 1

Potansiyel il olacak ilçelerin özellikleri neler?

Belirlenen ilçeler, nüfus yoğunluğu, ekonomik dinamizm, sosyal yapı ve demografik özellikleriyle öne çıkıyor. Bazıları şu anki bazı illerden daha kalabalık durumda iken, diğerleri ise yeni plaka kodlarıyla il statüsüne geçmeyi bekliyor.

İl statüsü kazanacak ilçeler, belirlenen 8 kriteri yerine getirmesi gereken ilçeler olacak. Bu kriterler arasında, ilçe nüfusunun en az 100 bin kişi olması, şehir merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olması, alt ve üst yapı gibi faktörlerin gereklilikleri bulunuyor.

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Hangi ilçeler il olacak? Potansiyel il olacak ilçelerin özellikleri neler? - Sayfa 2

İl statüsüne geçmesi beklenen ilçeler

Yüksekova: 117 bin nüfus

Midyat: 120 bin nüfus

Kahta: 128 bin nüfus

Polatlı: 128 bin nüfus

Kozan: 132 bin nüfus

Ünye: 132 bin nüfus

Ergani: 136 bin nüfus

Elbistan: 141 bin nüfus

Konya Ereğli: 150 bin nüfus

Lüleburgaz: 153 bin nüfus

Cizre: 159 bin nüfus

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Hangi ilçeler il olacak? Potansiyel il olacak ilçelerin özellikleri neler? - Sayfa 3

Nazilli: 162 bin nüfus

Bandırma: 164 bin nüfus

Edremit: 167 bin nüfus

Erciş: 171 bin nüfus

Zonguldak Ereğli: 175 bin nüfus

Fethiye: 177 bin nüfus

İskenderun: 251 bin nüfus

Manavgat: 252 bin nüfus

Siverek: 267 bin nüfus

Çorlu: 294 bin nüfus

İnegöl: 290 bin nüfus

Tarsus: 350 bin nüfus

Alanya: 364 bin nüfus

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