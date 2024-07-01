Hangi ilçeler il olacak? Potansiyel il olacak ilçelerin özellikleri neler?
Türkiye’de bazı ilçeler, nüfus, ekonomi, ulaşım ve coğrafi konum gibi kriterlerle il olmaya hak kazanıyor. Peki, Hangi ilçeler il olacak? Potansiyel il olacak ilçelerin özellikleri neler? İşte detaylar…
Potansiyel il olacak ilçelerin özellikleri neler?
Belirlenen ilçeler, nüfus yoğunluğu, ekonomik dinamizm, sosyal yapı ve demografik özellikleriyle öne çıkıyor. Bazıları şu anki bazı illerden daha kalabalık durumda iken, diğerleri ise yeni plaka kodlarıyla il statüsüne geçmeyi bekliyor.
İl statüsü kazanacak ilçeler, belirlenen 8 kriteri yerine getirmesi gereken ilçeler olacak. Bu kriterler arasında, ilçe nüfusunun en az 100 bin kişi olması, şehir merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olması, alt ve üst yapı gibi faktörlerin gereklilikleri bulunuyor.
İl statüsüne geçmesi beklenen ilçeler
Yüksekova: 117 bin nüfus
Midyat: 120 bin nüfus
Kahta: 128 bin nüfus
Polatlı: 128 bin nüfus
Kozan: 132 bin nüfus
Ünye: 132 bin nüfus
Ergani: 136 bin nüfus
Elbistan: 141 bin nüfus
Konya Ereğli: 150 bin nüfus
Lüleburgaz: 153 bin nüfus
Cizre: 159 bin nüfus
Nazilli: 162 bin nüfus
Bandırma: 164 bin nüfus
Edremit: 167 bin nüfus
Erciş: 171 bin nüfus
Zonguldak Ereğli: 175 bin nüfus
Fethiye: 177 bin nüfus
İskenderun: 251 bin nüfus
Manavgat: 252 bin nüfus
Siverek: 267 bin nüfus
Çorlu: 294 bin nüfus
İnegöl: 290 bin nüfus
Tarsus: 350 bin nüfus
Alanya: 364 bin nüfus