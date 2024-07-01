Hangi illerde ormana girmek yasaklandı? Ormana giriş yasağı olan iller listesi 2024!
Türkiye genelinde yaz aylarının gelmesi ile artan orman yangınları riski nedeniyle bazı ildeki ormanlara girişler yasaklandı. Peki, Hangi illerde ormana giriş yasaklandı? İşte detaylar…
Meteorolojik veriler baz alınarak bazı ildeki ormanlara girişler yasaklandı. Ormana giriş yasağı olan iller şöyle:
Marmara Bölgesi’nde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı iller;
Edirne: (10 Haziran 2024 – 15 Ekim 2024)
Kırklareli: (8 Mayıs 2024 – 31 Ekim 2024)
İstanbul: (10 Haziran 2024 – 15 Ekim 2024
Kocaeli: (1 Haziran 2024 – 1 Kasım 2024)
Sakarya: (1 Haziran 2024 – 1 Kasım 2024)
Çanakkale: (1 Haziran 2024 – 15 Eylül 2024)
Balıkesir: (3 Haziran 2024 – 30 Eylül 2024)
Bursa: (16 Mayıs 2024)
Yalova: (27 Mayıs 2024 – 31 Ekim 2024)
Bilecik: (5 Haziran 2024 – 1 Ekim 2024)
Tekirdağ: (14 Haziran 2024 – 15 Ekim 2024 )
Ege Bölgesi’nde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı iller listesi;
İzmir: (1 Haziran 2024 – 31 Ekim 2024)
Aydın: (1 Haziran 2024 – 31 Ekim 2024)
Muğla: (1 Haziran 2024 – 31 Ekim 2024)
Manisa: (1 Haziran 2024 – 31 Ekim 2024)
Kütahya: (1 Temmuz 2024 – 30 Eylül 2024)
Uşak: (15 Haziran 2024 – 1 Ekim 2024)
Denizli: (11 Haziran 2024 – 31 Ekim 2024)
Afyonkarahisar: (15 Haziran 2024 – 31 Ekim 2024)
Karadeniz Bölgesi’nde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı iller;
Bartın: (3 Haziran 2024 – 30 Eylül 2024)
Kastamonu: (1 Mayıs 2024 – 31 Ekim 2024)
Çorum: (1 Haziran 2024 – 31 Ekim 2024)
Samsun: (10 Haziran 2024 – 31 Ekim 2024)
Sinop: (12 Haziran 2024 – 31 Ekim 2024)
Bolu: (1 Temmuz 2024 – 30 Eylül 2024)
Karabük: (15 Haziran 2024 – 31 Ekim 2024)
Tokat: (15 Haziran 2024 – 31 Ekim 2024)
İç Anadolu Bölgesi’nde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı iller;
Kırıkkale: (Haziran 2024 – 31 Ekim 2024)
Yozgat: (1 Haziran 2024 – 31 Ekim 2024)
Ankara: (15 Haziran 2024 – 30 Eylül 2024)
Eskişehir: (1 Temmuz 2024- 15 Eylül 2024)
Konya: (1 Temmuz 2024- 30 Eylül 2024)