Hangi ülkeler Ukrayna'ya asker göndermekte istekli? Hangi ülkeler 'hayır' dedi
ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmenin ardından gözler Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yapılacak olası görüşmeye çevrildi. Siyasiler arasında yoğun bir görüşme trafiği sürerken bazı ülkeler şimdiden barış durumda Ukrayna'ya asker göndereceklerini açıkladı. Bazı ülkeler ise 'asla göndermeyiz' dedi. Peki hangi ülkeler Ukrayna'ya asker gönderecek hangi ülkeler göndermeyecek?
Avrupa ülkeleri, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi muhtemel bir görüşme öncesinde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini tamamlama telaşına düştü.
Avrupa, Rusya ile olası bir barış anlaşması durumunda Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamak üzere ABD ile birlikte çalışıyor. Planın bir parçası da uluslararası askerlerden oluşan caydırıcı bir güç göndermek.
Yaklaşık 30 ülke Şubat ayından bu yana "Gönüllüler Koalisyonu" adı verilen bir oluşumun parçası olarak görüşmelerde bulunuyor ve Rusya'yı yeni saldırılardan caydırmak için bir "güvence gücü" konuşlandırılması masadaki fikirlerden biri.