Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Putin 3. Dünya Savaşı'nı nükleer silahla başlatır mı?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası, Moskova'nın nükleer silah kullanımı için belirlediği kriterlerde yaptıkları güncellemeyi kamuoyuyla paylaştı.
Yeni kriterlere göre Rusya, nükleer güce sahip olmayan bir ülkenin, nükleer güce sahip bir ülke desteğiyle Rusya'ya saldırması durumunda bunu "ortak saldırı" olarak değerlendirecek ve nükleer silah kullanacak.
PUTİN BLÖF MÜ YAPIYOR?
Putin'in nükleer silah koşullarıyla ilgili açıklamalarına Ukrayna'dan ilk tepki, Zelenskiy'in özel kalemi Andriy Yermak'tan geldi. Yermak, Rusya'nın "dünyanın gözünü korkutmak için nükleer şantaj yapmaktan başka elinden bir şey gelmediğini" söyledi.
Yeni nükleer kriterlere göre, Moskova'ya karşı konvansiyonel füze saldırıları da nükleer silaha başvurmak için bir koşul olarak kabul edilebilecek.
"NÜKLEER SİLAHLAR RUSYA'NIN GARANTİSİ"
Putin, Rus topraklarına yönelik ve ülkenin egemenliği için "kritik tehdit" olarak yorumlanacak yoğun füze atışı, savaş uçağı ve drone saldırısı tespit edildiği halde, bunun nükleer silah kullanımı ihtimalini doğurabileceğini açıkladı. Doktrini açıklayan Putin, "nükleer olmayan bir ülkenin saldırganlığı, nükleer güce sahip bir ülke desteği ya da katılımı olduğu durumda, ortak saldırı olarak değerlendirilecektir" dedi. Rus lider, "nükleer silahlar, devletimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğinin en önemli garantisi" diye konuştu.
TAKTİK NÜKLEER SİLAHLAR VAR
İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana, nükleer silaha sahip ülkeler caydırıcılık politikasıyla hareket ediyor. Bu politika, nükleer silaha sahip bir ülkenin diğerine yönelik nükleer saldırısına, karşı tarafın aynı şekilde karşılık vereceği ve iki tarafın da tamamen yokolması ile sonuçlanacağı esasına dayanıyor. Ancak bazı taktik nükleer silahlar daha küçük savaş başlığına sahip ve yaygın radyoaktif serpintiye neden olmadan hedefleri vurmak üzere tasarlandılar.