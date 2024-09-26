Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Putin 3. Dünya Savaşı'nı nükleer silahla başlatır mı?

"NÜKLEER SİLAHLAR RUSYA'NIN GARANTİSİ"

Putin, Rus topraklarına yönelik ve ülkenin egemenliği için "kritik tehdit" olarak yorumlanacak yoğun füze atışı, savaş uçağı ve drone saldırısı tespit edildiği halde, bunun nükleer silah kullanımı ihtimalini doğurabileceğini açıkladı. Doktrini açıklayan Putin, "nükleer olmayan bir ülkenin saldırganlığı, nükleer güce sahip bir ülke desteği ya da katılımı olduğu durumda, ortak saldırı olarak değerlendirilecektir" dedi. Rus lider, "nükleer silahlar, devletimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğinin en önemli garantisi" diye konuştu.