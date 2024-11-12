Hastalıkları taklit eden bakteri korkusu sardı! ABD'den sonra Türkiye'de görüldü
Tüm dünyayı bakteri korkusu sardı. Hastalıkları taklit eden bakteri olarak bilinen kenelerden bulaşan Lyme hastalığı yayılıyor. Bakteri, MS ve romatoid artrit gibi ciddi rahatsızlıkları taklit ederek asıl hastalığın doğru tanısını zorlaştırıyor. Uzmanlar, Avrupa ve ABD'den sonra Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı.
Hastalıkları taklit eden bakteri yayılıyor. Dünya henüz pandeminin etkilerini atlatamamışken Avrupa ve ABD'de görülen bakteri dünyada endişeye neden oluyor. MS ve romatoid artrit gibi ciddi rahatsızlıkları taklit ederek asıl hastalığın doğru tanısını zorlaştıran bakteri Türkiye’de de görülüyor.
İnsanlara ve hayvanlara yaklaşık 200 farklı hastalık bulaştırıyor
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Adem Keskin, kenelerin yalnızca Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına değil, aynı zamanda insanlara ve hayvanlara yaklaşık 200 farklı hastalık bulaştırabildiğini belirtti.
Bağışıklığı zayıf kişileri hedef alıyorLyme hastalığı başta olmak üzere birçok bakteriyel enfeksiyona neden olan keneler, özellikle bağışıklığı zayıf kişileri hedef alıyor. ABD ve Avrupa'da sıkça rastlanan Lyme hastalığının Türkiye'de de görüldüğünü ifade eden Keskin, bu bakterinin MS gibi hastalıkları taklit ederek yanlış teşhislere yol açabildiğini vurguladı. Keskin ayrıca tedavi edilmediği takdirde kalp kapakçıklarına, beyin dokusuna zarar verebileceğine dikkat çekerek kene sokmalarına karşı vatandaşları uyardı.
“Ölümcül olmasa bile çok ciddi komplikasyonlara neden olabilir”
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç. Dr. Adem Keskin, kenelerin sadece Kırım Kongo Kanamalı Ateş'e (KKKA) neden olduğu algısının yanlış olduğunu belirterek, "Keneler insan ve hayvanlara yaklaşık 200 hastalık bulaştırabilir. Bu hastalıkların hepsi ölümcül olmasa da bazıları ciddi komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle çok dikkatli olunmalı" dedi.