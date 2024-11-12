Hastalıkları taklit eden bakteri korkusu sardı! ABD'den sonra Türkiye'de görüldü

Bağışıklığı zayıf kişileri hedef alıyorLyme hastalığı başta olmak üzere birçok bakteriyel enfeksiyona neden olan keneler, özellikle bağışıklığı zayıf kişileri hedef alıyor. ABD ve Avrupa'da sıkça rastlanan Lyme hastalığının Türkiye'de de görüldüğünü ifade eden Keskin, bu bakterinin MS gibi hastalıkları taklit ederek yanlış teşhislere yol açabildiğini vurguladı. Keskin ayrıca tedavi edilmediği takdirde kalp kapakçıklarına, beyin dokusuna zarar verebileceğine dikkat çekerek kene sokmalarına karşı vatandaşları uyardı.