Hastane randevusundaki gizli tuzak: e-Devlet kontrolü yapmayan parasını kaybediyor
Son dönemde yaşanan dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. MHRS'yi taklit eden sahte siteler üzerinden vatandaşlar dolandırılıyor. Borç ve ceza yalanıyla kart bilgileri ele geçiriliyor. e-Devlet ile doğrulama şart.
Dijital çağdayız ve her an her yerden dolandırılmak mümkün. Güvenlik uzmanları her türlü tehlikeye karşı kullanıcıları tedbirli olması konusunda uyarıyor. Fakat dolandırıcıların yeni yöntemlerine artık vatandaş da yetişemiyor.
Hastaneden randevu almak isteyen vatandaşlar, son günlerde dolandırıcıların yeni ve oldukça sinsi bir tuzağıyla karşı karşıya kalıyor.
Sağlık Bakanlığı'nın resmi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) birebir taklit eden sahte internet siteleri üzerinden, "borç" veya "ceza" ödeme bahanesiyle insanların parası gasp ediliyor. Peki, bu sistem nasıl işliyor ve korunmak için ne yapmak gerekiyor?