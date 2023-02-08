Hatay'da 44 saat sonra Suriyeli anne ve 2 yaşındaki kızı kurtarıldı

Bölgede çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki binalardan birinin enkazında yardım çığlıkları duydu. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, titizlikle enkazı kaldırarak Suriyeli 33 yaşındaki anne İmed Sabha ile 2 yaşındaki kızı Vafe Sabha'ya sağ olarak ulaştı.

Sedyeyle ambulansa teslim edilen anne ve kız, hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te 40 saat sonra gelen 'ikiz mutluluk'

Kahramanmaraş depremlerinde Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından bir çift ile ikiz bebekleri sağ kurtarıldı.



Merkez Şehitkamil ilçesindeki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda 5 katlı Bahar Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla ekiplerin çalışması sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen 1,5 yaşlarındaki Amine Elçin ve ikizi Ahmet Erbay'ı AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri kurtardı.