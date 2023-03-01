Hatay'da deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Hatay'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı, Cebrail, Akevler, Cumhuriyet, Meydan, Emek, Gazi mahallelerinde zarar gören yapıların bulunduğu alanlardaki moloz yığınları iş makineleriyle kaldırılıyor.
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