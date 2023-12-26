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  4. Hatay'da depremde ağır hasar gören AVM yıkılıyor

Hatay'da depremde ağır hasar gören AVM yıkılıyor

Hatay'da şubatta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan alışveriş merkezi yıkılıyor.

Hatay'da depremde ağır hasar gören AVM yıkılıyor - Sayfa 1

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, şubatta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan alışveriş merkezinin kontrollü yıkım çalışmasına başlandı.

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Hatay'da depremde ağır hasar gören AVM yıkılıyor - Sayfa 2

Haraparası Mahallesi'ndeki Palladium Alışveriş Merkezinin 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar almasının ardından yıkımına karar verildi.

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Hatay'da depremde ağır hasar gören AVM yıkılıyor - Sayfa 3
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Hatay'da depremde ağır hasar gören AVM yıkılıyor - Sayfa 4

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı alışveriş merkezinin bir bloğu iş makineleriyle kontrollü yıkılırken, çıkan moloz kamyonlarla enkaz döküm alanına taşındı.

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