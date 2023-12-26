Hatay'da depremde ağır hasar gören AVM yıkılıyor
Hatay'da şubatta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan alışveriş merkezi yıkılıyor.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, şubatta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan alışveriş merkezinin kontrollü yıkım çalışmasına başlandı.
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Haraparası Mahallesi'ndeki Palladium Alışveriş Merkezinin 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar almasının ardından yıkımına karar verildi.
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Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı alışveriş merkezinin bir bloğu iş makineleriyle kontrollü yıkılırken, çıkan moloz kamyonlarla enkaz döküm alanına taşındı.
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