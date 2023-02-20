Hatay'da kros motosikletli özel harekat polisleri görevde
Hatay'a yıkım nedeniyle araçların giremediği sokaklara özel harekat polisleri, kros motosikletlerle girdi. Özellikle taşıt trafiğine kapanan sokaklar ve kentin dar bölgelerinde asayiş kros motorlu özel harekat polislerince sağlanıyor.
Depremlerin ardından kentteki jandarma ve polis ekipleri özellikle hırsızlık ve yağma olaylarını önlemek amacıyla aralıksız denetim yapıyor.
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Hatay'da görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı bünyesindeki özel harekat polisleri, yıkılan binalar nedeniyle kapanan sokaklarda veya araç giremeyen mahallelerde kros motosikletleriyle devriye geziyor. (A.A.)
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