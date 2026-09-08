Hava bir anda değişecek! Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Eylül 2026 Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre yurdun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, geniş bir alanda kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Tokat’ın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Öte yandan Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.