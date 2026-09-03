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Hava bir anda değişecek! Meteoroloji’den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Eylül 2026 Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Sinop, Ordu, Samsun, Rize ve Trabzon'da sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

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Hava bir anda değişecek! Meteoroloji’den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 1

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimleri ve sabah ilk saatlerde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Hava bir anda değişecek! Meteoroloji’den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 2

Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus ekleniyor.

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Hava bir anda değişecek! Meteoroloji’den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 3

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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Hava bir anda değişecek! Meteoroloji’den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 4

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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