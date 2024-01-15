Hava sıcaklığı eksi 30'a dayandı: Ardahan'da hayat durma noktasında
Hava sıcaklığının eksi 30'a dayandığı Ardahan’ın Göle ilçesinde hayat durma noktasına gelirken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti.
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Bölgede gece sıfırın altında 29,8 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi en soğuk yer oldu.
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Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
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Çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.
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