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Hava sıcaklığı eksi 30'a dayandı: Ardahan'da hayat durma noktasında

Hava sıcaklığının eksi 30'a dayandığı Ardahan’ın Göle ilçesinde hayat durma noktasına gelirken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklığı eksi 30'a dayandı: Ardahan'da hayat durma noktasında - Sayfa 1

Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti.

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Hava sıcaklığı eksi 30'a dayandı: Ardahan'da hayat durma noktasında - Sayfa 2

Bölgede gece sıfırın altında 29,8 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi en soğuk yer oldu.

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Hava sıcaklığı eksi 30'a dayandı: Ardahan'da hayat durma noktasında - Sayfa 3

Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

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Hava sıcaklığı eksi 30'a dayandı: Ardahan'da hayat durma noktasında - Sayfa 4

Çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

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