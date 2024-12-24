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  4. Hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düşecek! Tarih verildi: İstanbul'a kar geliyor

Hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düşecek! Tarih verildi: İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'da yılbaşı öncesi hava durumu merak konusu oldu. İstanbullular, yeni yıla karla girip girmeyeceklerini araştırıyor. Yapılan hava tahminlerine göre, İstanbul çevresinin karla kaplanması ve gece sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düşecek! Tarih verildi: İstanbul'a kar geliyor - Sayfa 1

2024'ün sonuna yaklaşırken, İstanbul'da kar yağışı heyecanı arttı. 20 milyon kişinin yaşadığı bu megakent, karın etkisi altına girip girmeyeceğini büyük bir merakla bekliyor. 

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Hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düşecek! Tarih verildi: İstanbul'a kar geliyor - Sayfa 2

Tahmin sitelerindeki grafiklere göre, İstanbul'da yakında kar yağışı etkili olmaya başlayabilir. Cuma günü yapılan değerlendirmelere göre, megakent İstanbul'un çevresinde kar yağışının yoğunlaşması bekleniyor.

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Hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düşecek! Tarih verildi: İstanbul'a kar geliyor - Sayfa 3

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ve yarından itibaren Ege bölgesinden etkisini gösterecek olan soğuk hava ile birlikte rüzgar hızının 70 km'ye kadar ulaşması bekleniyor. 

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Hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düşecek! Tarih verildi: İstanbul'a kar geliyor - Sayfa 4

İstanbul ve Tekirdağ sınırına kadar etkili olacak kar yağışı, özellikle doğuda Bursa'nın yüksek bölgelerinde ve İnegöl çevresinde yoğunlaşacak.

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