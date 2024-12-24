Hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düşecek! Tarih verildi: İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'da yılbaşı öncesi hava durumu merak konusu oldu. İstanbullular, yeni yıla karla girip girmeyeceklerini araştırıyor. Yapılan hava tahminlerine göre, İstanbul çevresinin karla kaplanması ve gece sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
2024'ün sonuna yaklaşırken, İstanbul'da kar yağışı heyecanı arttı. 20 milyon kişinin yaşadığı bu megakent, karın etkisi altına girip girmeyeceğini büyük bir merakla bekliyor.
Tahmin sitelerindeki grafiklere göre, İstanbul'da yakında kar yağışı etkili olmaya başlayabilir. Cuma günü yapılan değerlendirmelere göre, megakent İstanbul'un çevresinde kar yağışının yoğunlaşması bekleniyor.
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ve yarından itibaren Ege bölgesinden etkisini gösterecek olan soğuk hava ile birlikte rüzgar hızının 70 km'ye kadar ulaşması bekleniyor.