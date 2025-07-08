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  4. Hava sıcaklıkları 42 dereceye ulaşacak! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıkları 42 dereceye ulaşacak! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 8 Temmuz 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıkları 42 dereceye ulaşacak! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

1 | 9
Hava sıcaklıkları 42 dereceye ulaşacak! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

2 | 9
Hava sıcaklıkları 42 dereceye ulaşacak! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

3 | 9
Hava sıcaklıkları 42 dereceye ulaşacak! Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

4 | 9