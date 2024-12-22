Hava sıcaklıkları batıda azalacak, doğuda artacak: Meteorolojiden 18 il için kuvvetli yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusu ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu