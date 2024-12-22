Hava sıcaklıkları batıda azalacak, doğuda artacak: Meteorolojiden 18 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yurdun güney kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İşte 22 Aralık 2024 hava durumu tahminleri…
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunu yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğusu ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu