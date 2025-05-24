Hava yaz gibi ancak kısa bir mola verecek! Orhan Şen tarih verdi: Sıcaklık düşecek, sağanak yolda...
Bugün mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde birden düşecek, İstanbul dahil birçok kentte gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Prof. Dr. Orhan Şen, tarih verip uyardı.
24 ve 25 Mayıs'ta hava nasıl olacak? Sıcaklıklar 25 Mayıs'ta sabah ve öğle saatlerinde daha da artacak, hatta mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Ancak bu yaz havasına kısa bir mola verilecek. Sıcaklık birden düşecek, yeni haftada sağanak yağış etkili olacak.
Yeni haftaya dair uyarıları paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren azalarak iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarına düşeceğini açıkladı.