Havacılıkta devrim: F135 motoru için karar verildi, üretimde büyük sürpriz
Havacılık sektöründe devrim niteliğinde bir adım atıldı; Pratt & Whitney, F-35 savaş uçaklarına güç veren F135 motorunun en büyük yapısal parçalarından birini yazıcı ile üretmeyi başardı.
Türkiye’nin de yıllardır yakından takip ettiği F-35 savaş uçağı için kritik bir gelişme yaşandı. ratt & Whitney, F-35 savaş uçaklarına güç veren F135 motorunun en büyük yapısal parçalarından birini metal 3D yazıcı ile üretti.
Bu devasa metal motor muhafazası, karmaşık geometrisiyle dikkat çekiyor ve geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı üretilebiliyor.
Sözcü’nün haberine göre firma; bu farklı yöntemin sadece prototip üretiminde değil, aynı zamanda gelecekte seri üretimde de kullanılabilecek seviyeye ulaşmasını hedefliyor.