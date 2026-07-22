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Havacılıkta devrim: F135 motoru için karar verildi, üretimde büyük sürpriz

Havacılık sektöründe devrim niteliğinde bir adım atıldı; Pratt & Whitney, F-35 savaş uçaklarına güç veren F135 motorunun en büyük yapısal parçalarından birini yazıcı ile üretmeyi başardı.

Havacılıkta devrim: F135 motoru için karar verildi, üretimde büyük sürpriz - Sayfa 1

Türkiye’nin de yıllardır yakından takip ettiği F-35 savaş uçağı için kritik bir gelişme yaşandı. ratt & Whitney, F-35 savaş uçaklarına güç veren F135 motorunun en büyük yapısal parçalarından birini metal 3D yazıcı ile üretti. 

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Havacılıkta devrim: F135 motoru için karar verildi, üretimde büyük sürpriz - Sayfa 2

Bu devasa metal motor muhafazası, karmaşık geometrisiyle dikkat çekiyor ve geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı üretilebiliyor. 

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Havacılıkta devrim: F135 motoru için karar verildi, üretimde büyük sürpriz - Sayfa 3

Sözcü’nün haberine göre firma; bu farklı yöntemin sadece prototip üretiminde değil, aynı zamanda gelecekte seri üretimde de kullanılabilecek seviyeye ulaşmasını hedefliyor. 

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Havacılıkta devrim: F135 motoru için karar verildi, üretimde büyük sürpriz - Sayfa 4

Ayrıca üretim sürecinde katman katman işlenen metal tozu kullanılarak karmaşık geometrilere sahip parçalar tek seferde oluşturulabiliyor. 

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