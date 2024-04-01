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  4. Havalar ısınıyor, toz taşınımı geliyor...

Havalar ısınıyor, toz taşınımı geliyor...

MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık, öğleden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Havalar ısınıyor, toz taşınımı geliyor... - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Edirne 10°C, 27°C
Az bulutlu

İstanbul 12°C, 23°C
Az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu

Kocaeli 15°C, 29°C
Sabah saatlerinde yer yer puslu

1 | 7
Havalar ısınıyor, toz taşınımı geliyor... - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Denizli "5°C, 30°C
Az bulutlu

İzmir 13°C, 30°C
Az bulutlu

Manisa12°C, 30°C
Az bulutlu

2 | 7
Havalar ısınıyor, toz taşınımı geliyor... - Sayfa 3

AKDENİZ

Zamanla doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 12°C, 31°C
Zamanla Toroslar mevkii parçalı bulutlu

Antalya 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Hatay 12°C, 29°C
Az bulutlu

3 | 7
Havalar ısınıyor, toz taşınımı geliyor... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 10°C, 26°C
Az bulutlu

Eskişehir 9°C, 28°C
Az bulutlu

Konya 9°C, 26°C
Az bulutlu

4 | 7