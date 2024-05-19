Havalar önce ısınıp sonra soğuyacak: 20-26 Mayıs'ta hava durumuna dikkat edin!

21 Mayıs Salı günü sağanak yağışlar Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini göstermeye devam ederken iç ve batı kesimlerde güneş yüzünü gösterecek. Ülke genelinde sıcaklıklarda az da olsa artış bekleniyor.