Havalar önce ısınıp sonra soğuyacak: 20-26 Mayıs'ta hava durumuna dikkat edin!
Meteoroloji tahminlerine göre 20-26 Mayıs haftasında hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Haftanın ikinci yarısı ile birlikte ülke genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı haftalık hava durumu raporuna göre, 20-26 Mayıs haftasında, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerden başlayarak artacağı, batı, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hafta başında ara veren sağanak yağışlar perşembeden itibaren ülke genelinde yeniden etkili olacak.
20 Mayıs Pazartesi günü sıcaklıklar mevsim normallerinde devam seyretmeye ederken Akdeniz, Karadeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak geçişleri etkili olacak. Batı ve iç kesimlerde ise güneşli hava hakim.
21 Mayıs Salı günü sağanak yağışlar Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini göstermeye devam ederken iç ve batı kesimlerde güneş yüzünü gösterecek. Ülke genelinde sıcaklıklarda az da olsa artış bekleniyor.