Havalimanlarında yeni kuralları devreye sokacak yasa teklifi komisyondan geçti!
Sivil havacılık alanında önemli düzenlemeler getiren yasa teklifi Meclis Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu’ndan geçti. Teklif yasallaşırsa, havalimanlarında uyulması gereken yeni kurallar gelecek.
Havalimanlarındaki güvenlik uygulamaları ve denetimleri Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması olan Chicago Sözleşmesi’ndeki şartlara göre yeniden düzenleyen yasa teklifi, Kurban Bayramı’nın ardından Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.
Teklif kabul edilirse şu değişiklikler gelecek:
- Havaalanlarına ve hava araçlarına geçen tüm yolcular ve yanlarındaki eşyaları ile teknik cihazları gerektiğinde el ile kontrol edilip aranacak.
- Yolcu, kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek.