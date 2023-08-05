Hediye dağıtımında arbede: Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı Twitch yayıncısı Kai Cenat'ın hayranlarına hediye dağıtacağını duyurmasının ardından New York Union Meydanı'nda toplananlarla polis arasında arbede yaşandı. Çıkan olayların ardından sosyal medya fenomeni Cenat ile çekiliş için gelenlerden bazıları gözaltına alındı.

Amazon.com, Inc'in yan kuruluşu Twitch, müzik yayınları, yaratıcı içerik, video oyunları ve e-spor müsabakalarına odaklanan içeriğe sahip olarak özellikle gençler tarafından yakından takip ediliyor. 1 | 8

New York'un Manhattan şehrinde hediye dağıtımı etkinliğine katılanlar ile polis arasında arbede yaşandı. 2 | 8

Popüler YouTube yayıncısı Kai Cenat'ın çekilişle ücretsiz bazı hediyeleri fanlarına dağıtacağını duyurması üzerine Union Meydanı'nı dolduran yüzlerce genç arasında tartışmalar yaşanması üzerine çıkan taşkınlığı yatıştırmak ve kalabalığı dağıtmak için New York Polisi (NYPD) ekipleri bölgeye girişi yasakladı. 3 | 8