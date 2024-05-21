Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi için tören
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililer için Tebriz'de tören düzenlendi.
Pazar günü İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.
Bölgede yapılan arama sonucunda kazadan kurtulan olmadığı duyuruldu.
Helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Abdullahiyan ve bazı yetkililer için Tebriz kentinde tören düzenlendi.
Sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törende cenazeler büyük bir kalabalığın katılımıyla Şüheda Meydanı'ndan Musalla Meydanı'na götürüldü.