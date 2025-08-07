Her şey bir oyunla başladı! 20 yaşında 400 vatandaşla ülke kurdu! Kendi yasaları bile var
20 yaşında kim ülke kurup başkanı olabilir? Bu ihtimal neredeyse imkansız gibi. Ancak 20 yaşındaki bu genç, hem ülke kurdu hem bayrağı ve para birimini çıkardı.
Genç birinin hayali ne kadar uç noktada olabilir? Araba satın almak, iyi bir kariyer ve birçok örneği var.
Ancak 20 yaşında bir genç, belki de bugüne kadar hiçbir yaşıtının yapamadığını yaparak tarihe geçecek bir hayalini gerçekleştirdi.
Daniel Jackson isimli genç, 20 yaşında olmasına rağmen hayallerini çok farklı bir noktaya taşıdı. Öyle ki bu gayretiyle bir ülke kurdu, kabilesi var ve hatta para birimi ile bayrağını bile çıkardı.