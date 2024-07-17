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  4. Her yıl gerçekleşiyor, duyan oraya koşuyor: Maldivler sahillerini aratmadı

Her yıl gerçekleşiyor, duyan oraya koşuyor: Maldivler sahillerini aratmadı

Bursa'da hava sıcaklarının artması sebebiyle meydana gelen plankton patlaması sonrası İznik Gölü turkuaz renge büründü.

Her yıl gerçekleşiyor, duyan oraya koşuyor: Maldivler sahillerini aratmadı - Sayfa 1

Orhangazi ve İznik ilçelerine kıyısı olan İznik Gölü, plankton patlaması sonrası turkuaz renge büründü.

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Her yıl gerçekleşiyor, duyan oraya koşuyor: Maldivler sahillerini aratmadı - Sayfa 2

Uzmanlar, göl renginin turkuaza dönüşmesinin sebebinin plankton sayısının artışı olduğunu, plankton patlamasına ise yüksek hava sıcaklıklarının yol açtığını belirtti.

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Her yıl gerçekleşiyor, duyan oraya koşuyor: Maldivler sahillerini aratmadı - Sayfa 3

İznik'e gelen yabancı ve yerli turistler, temizliği ve turkuaz rengiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'nü aratmayan eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

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Her yıl gerçekleşiyor, duyan oraya koşuyor: Maldivler sahillerini aratmadı - Sayfa 4

Kimileri turkuaz suyun tadını yüzerek çıkarmayı, kimileri ise manzarayı ölümsüzleştirmeyi tercih etti.

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