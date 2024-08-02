Heyecanlandıran keşif: Bilinenden en az 200 yıl önce... Katliamın izlerine ilk kez ulaşıldı
Anavarza Antik Kenti Kazı Başkanı ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Erhan, Anadolu ve Türkiye'deki en erken tarihli cami ve Nikephoros Phokas mezalimine dair bilgilere ulaştıklarını belirterek, "Türklerin Anadolu'ya gelişinin bilinenden çok daha erken olduğunu buradaki kanıtlarla ortaya koymuş olduk" dedi.
UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ndeki Anavarza Antik Kenti'ndeki kazı sezonu başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle bir ay önce Anavarza Antik Kenti Kazı Başkanlığına atanan Doç. Dr. Fatih Erhan, Türk İslam tarihine ışık tutacak verilere Anavarza Antik Kenti kazısında ulaştıklarını kaydetti.
Doç. Dr. Fatih Erhan, Anavarza Antik Kenti'nde 2 haftadır kazı çalışmalarına başladıklarını kaydederek, “Şu an kazdığımız alan dışında 9 alanda daha kazıya başlayacağız. Tüm aşağı kentin yerleşimine baktığımız zaman alanda merkezde ve tek 3 metreye yakın, höyük şeklinde bir alanda burası. Biz de kazılara en tepe noktasından sondaj çalışmaları ile başladık. Bunun amacı en erken şekilde bilgi edinmek, tarihçeyi çıkartmak, daha sonra da sistemli bir şekilde tüm kazı çalışmalarını yürütmek” diye konuştu.
Kazı başkanı Doç. Dr. Fatih Erhan, antik kentte yapılan kazı çalışmalarında, Nikephoros Phokas katliamına ve Anadolu ve Türkiye'deki en erken tarihli caminin izlerine ulaştıklarını belirterek şunları söyledi: