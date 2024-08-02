Heyecanlandıran keşif: Bilinenden en az 200 yıl önce... Katliamın izlerine ilk kez ulaşıldı



Doç. Dr. Fatih Erhan, Anavarza Antik Kenti'nde 2 haftadır kazı çalışmalarına başladıklarını kaydederek, “Şu an kazdığımız alan dışında 9 alanda daha kazıya başlayacağız. Tüm aşağı kentin yerleşimine baktığımız zaman alanda merkezde ve tek 3 metreye yakın, höyük şeklinde bir alanda burası. Biz de kazılara en tepe noktasından sondaj çalışmaları ile başladık. Bunun amacı en erken şekilde bilgi edinmek, tarihçeyi çıkartmak, daha sonra da sistemli bir şekilde tüm kazı çalışmalarını yürütmek” diye konuştu.