Heyecanlandıran keşif: Sağlık tanrıçasının baş kısmı bulundu, geri kalanı aranıyor
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'nde antik dönemde temizlik ve sağlık tanrıçası olarak bilinen Hygieia'ya atfedilen heykele ait baş bölümü bulundu.
Geçmişi milattan önce 5500'lü yıllara uzanan Laodikya'da Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı ve restorasyon çalışmaları, Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında devam ediyor.
Milattan önce 2'inci yüzyıla tarihlenen Batı Tiyatrosu sahne binasındaki kazı çalışmalarında 2 bin 100 yıl öncesine ait irili ufaklı çok sayıda heykel parçası bulundu.
Bu heykeller arasında bulunan sağlık ve hijyen tarnıçası Hygieia'a atfedilen heykel başı ise ticaret kenti olarak bilinen Laodikya'nın aynı zamanda bir tıp okuluna sahip olduğu tezini güçlendirdi.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Şimşek, yaptığı açıklamada, batı tiyatrosundaki kazıların heyecan verici sonuçlar verdiğini ifade etti.