'Hiç gitmediğim İstanbul'dan 34 ceza geldi, plakayı değiştireceğim' Antalyalı Hüseyin Şallı, 1992 model aracı ile hiç gitmediği İstanbul’dan daha önce gelen cezaların ardından yine çok sayıda trafik cezası geldiğini söyleyerek plakasını değiştirmeye karar verdiğini belirtti.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan Hüseyin Şallı (48), hiç gitmediğini belirttiği İstanbul’dan daha önce gelen 23 farklı trafik cezasının ardından bu kez de 11 farklı trafik cezası geldiğini söyledi. 1 | 9

Kendisine ait 07 SU 545 plakalı 1992 model Tofaş marka aracı ile bugüne kadar Antalya dışına hiç çıkmadığını ifade eden Şallı, gelen cezalardan sonra plakasını değiştirmeye karar verdiğini söyledi. 2 | 9

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