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  4. 'Hiçbiri' ikinci oldu! En beğenilen siyasetçiler belli oldu: İmamoğlu ve Yavaş kaçıncı sırada?

'Hiçbiri' ikinci oldu! En beğenilen siyasetçiler belli oldu: İmamoğlu ve Yavaş kaçıncı sırada?

 Saros Araştırma tarafından 9782 kişi ile gerçekleştirilen ankette vatandaşların en beğendiği siyasiler belli oldu.

'Hiçbiri' ikinci oldu! En beğenilen siyasetçiler belli oldu: İmamoğlu ve Yavaş kaçıncı sırada? - Sayfa 1

 Saros Araştırma, şubat ayı için hazırladığı "Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı. 05-19 Şubat arasında toplam 9782 kişi ile yapılan ankette katılımcılara, "Türkiye’de hayatta olan en çok beğendiğiniz devlet adamı ve siyasetçi kimdir?" sorusu soruldu.

İşte en beğenilen siyasetçiler...

1 | 19
'Hiçbiri' ikinci oldu! En beğenilen siyasetçiler belli oldu: İmamoğlu ve Yavaş kaçıncı sırada? - Sayfa 2

Diğer: Yüzde 1,6

Fikrim yok: Yüzde 1,5

2 | 19
'Hiçbiri' ikinci oldu! En beğenilen siyasetçiler belli oldu: İmamoğlu ve Yavaş kaçıncı sırada? - Sayfa 3

Ahmet Davutoğlu: Yüzde 0,2

3 | 19
'Hiçbiri' ikinci oldu! En beğenilen siyasetçiler belli oldu: İmamoğlu ve Yavaş kaçıncı sırada? - Sayfa 4

Mahmut Arıkan: Yüzde 0,2

4 | 19