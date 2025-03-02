'Hiçbiri' ikinci oldu! En beğenilen siyasetçiler belli oldu: İmamoğlu ve Yavaş kaçıncı sırada?

Saros Araştırma, şubat ayı için hazırladığı "Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı. 05-19 Şubat arasında toplam 9782 kişi ile yapılan ankette katılımcılara, "Türkiye’de hayatta olan en çok beğendiğiniz devlet adamı ve siyasetçi kimdir?" sorusu soruldu.

İşte en beğenilen siyasetçiler...