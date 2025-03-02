'Hiçbiri' ikinci oldu! En beğenilen siyasetçiler belli oldu: İmamoğlu ve Yavaş kaçıncı sırada?
Saros Araştırma tarafından 9782 kişi ile gerçekleştirilen ankette vatandaşların en beğendiği siyasiler belli oldu.
Saros Araştırma, şubat ayı için hazırladığı "Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı. 05-19 Şubat arasında toplam 9782 kişi ile yapılan ankette katılımcılara, "Türkiye’de hayatta olan en çok beğendiğiniz devlet adamı ve siyasetçi kimdir?" sorusu soruldu.
İşte en beğenilen siyasetçiler...
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