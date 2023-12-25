Hintli milyarderin 500 milyon dolarlık mega yatına Muğla'da 30 ton yakıt
Fethiye Limanı'na demir atan Hintli milyarder Ruia'nın 500 milyon dolarlık mega yatına 30 ton yakıt ikmali yapıldı.
Hindistan'ın en zengin iş insanlarından Ravi Ruia'nın 86 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı lüks yatı Muğla'nın Fethiye ilçesine demir attı.
Sabah saatlerinde körfezden giriş yapan 86 metre uzunluğundaki ultra lüks yat Sunrays Fethiye İskelesi'ne yanaşıp demirledi.
Hollanda'da Oceanco tersanesinde Mart 2010'da denize indirilen yat, Uluslararası Süper Yat Derneği (ISS) tarafından o yılın en iyi yatı seçilmişti.
İçerisinde her türlü lüks ortamı barındırdığı belirtilen 14.2 metre genişliğindeki Sunrays azami 2 knot hıza ulaşıp 12 misafir ağırlayıp 29 personel barındırıyor.