Hollandalılar Filistin için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yürüdü

Leiden tren istasyonunda toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e destek için idari başkent Lahey'deki UCM binasına yürüdü. Göstericiler, "Nakba Yürüyüşü" adını verdikleri etkinlik boyunca sık sık İngilizce ve Arapça "Özgür Filistin", "Nehirden Denize Özgür Filistin" ve "Şimdi Ateşkes" sloganları attı.

Batılı liderlere, İsrail'e desteklerini kesmeleri çağrısı yapan Van Beek, "Batılı liderler insanlığın farkına varmalı ve insanlık için ayağa kalkmalı. İnsanlığı korumak için hukuku kullanmalıyız. Eğer bunu yapmayacaksak, Batı'da ne yapıyoruz." ifadelerini kullandı.