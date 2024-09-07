Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Erkan Can dahil oldu! Erkan Can kimdir?
Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Erkan Can dahil oldu. Sinema ve dizi oyuncusu, yapımcı olan Erkan Can’ın hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Erkan Can kimdir? Erkan Can hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…
Erkan Can kimdir?
1 Kasım 1958 yılında Bursa’da doğan Erkan Can, Türk sinema ve dizi oyuncusu, yapımcıdır.
1 Kasım 1958'de Bursa'da Bulgaristan göçmeni bir ailede doğdu. 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Feraizcizade Mehmet Şakir kursları ve Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına başladı. Buradaki eğitimleri sırasında Zafer Algöz ile de tanıştı. 1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi ve 1990 yılında oradan mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatrosu'na girdi. 1992 yılında sevilen dizi Mahallenin Muhtarları'nda 'Temel' karakteri ile televizyon dünyasına girdi. 1998 yılında Gemide adlı filmde başrol oynadı ve büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 1998 yılında 35. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Aynı filmle 1999 yılında Ankara Film Festivali'nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı. 2011 yılında Artvin'de Maçahel Vadisi'ndeki Camili Köyü ve Karçal Dağları ile ilgili belgeseli sundu ve doğaya olan duyarlılığını bu belgeselde aktardı. Belgesel İZ TV'de yayımlandı.
Erkan Can hangi projelerde rol almıştır?
Tiyatro oyunları
Ayyar Hamza: Ali Bey - Bakırköy Belediye Tiyatroları
Bir Geçmiş Zaman: Bakırköy Belediye Tiyatroları
Demokrasi Gemisi: Bakırköy Belediye Tiyatroları
Krallar da Ölür: Eugène Ionesco- Tiyatro Odası
Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler: Tom Stoppard - Tiyatro Odası
Sofokles'in Antigonesi: Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları
İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?: Nâzım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatroları (1999)
Sürmanşet: Sinan Tuzcu - İstanbul Halk Tiyatrosu (2008)
Alevli Günler: Irmak Bahçeci - İstanbul Halk Tiyatrosu (2010)
Paçi: Burak Akyüz - İstanbul Halk Tiyatrosu (2011)
Bezirgan (Tartuffe): Moliere - İstanbul Halk Tiyatrosu (2012)
İhtiyar Balıkçı ve Deniz: Yıldıray Şahinler - İstanbul Halk Tiyatrosu (2014)
Film ve diziler
1986: Davacı
1989: Gençler
1992-2002: Mahallenin Muhtarları
1993: Yalancı
1995: Sokaktaki Adam
1998: Bana Old and Wise'ı Çal
1998: Gemide
2000: Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
2000: Fasulye
2001: Vizontele
2002: Azad
2002: Koçum Benim
2003: Bizim Konak
2004: Yazı Tura
2005: Anlat İstanbul
2005: O Şimdi Mahkum
2005: Pamuk Prenses 2
2005: Kapıları Açmak
2006: Fırtına
2006: Kader
2006: Yaşamın Kıyısında
2007: Bıçak Sırtı
2007: Takva
2008: Girdap
2008: Kara Köpekler Havlarken
2008: Düğün Şarkıcısı
2009: 7 Kocalı Hürmüz
2009-2010: Kapalıçarşı
2010: Siyah Beyaz
2010: Çoğunluk
2011: Üsküdar'a Giderken
2011: Karçal: Kuzeyin Çığlığı
2012: Son
2012: Toprağın Çocukları
2013: A.Ş.K.
2013: Bebek İşi
2013: Galip Derviş
2013: Koğuş Akademisi
2014: Eyyvah Eyvah 3
2014: Kara Para Aşk
2014: Patron Mutlu Son İstiyor
2015-2016: Acı Aşk
2016: Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
2017: Bir Deli Sevda
2018: Babamın Ceketi