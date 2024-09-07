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  4. Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Erkan Can dahil oldu! Erkan Can kimdir?

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Erkan Can dahil oldu! Erkan Can kimdir?

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Erkan Can dahil oldu. Sinema ve dizi oyuncusu, yapımcı olan Erkan Can’ın hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Erkan Can kimdir? Erkan Can hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Erkan Can dahil oldu! Erkan Can kimdir? - Sayfa 1

Erkan Can kimdir?

1 Kasım 1958 yılında Bursa’da doğan Erkan Can, Türk sinema ve dizi oyuncusu, yapımcıdır.

1 Kasım 1958'de Bursa'da Bulgaristan göçmeni bir ailede doğdu. 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu, Feraizcizade Mehmet Şakir kursları ve Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına başladı. Buradaki eğitimleri sırasında Zafer Algöz ile de tanıştı. 1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi ve 1990 yılında oradan mezun oldu. 1991-1992 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatrosu'na girdi. 1992 yılında sevilen dizi Mahallenin Muhtarları'nda 'Temel' karakteri ile televizyon dünyasına girdi. 1998 yılında Gemide adlı filmde başrol oynadı ve büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. 1998 yılında 35. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Aynı filmle 1999 yılında Ankara Film Festivali'nde ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı. 2011 yılında Artvin'de Maçahel Vadisi'ndeki Camili Köyü ve Karçal Dağları ile ilgili belgeseli sundu ve doğaya olan duyarlılığını bu belgeselde aktardı. Belgesel İZ TV'de yayımlandı.

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Erkan Can dahil oldu! Erkan Can kimdir? - Sayfa 2

Erkan Can hangi projelerde rol almıştır?

Tiyatro oyunları

Ayyar Hamza: Ali Bey - Bakırköy Belediye Tiyatroları

Bir Geçmiş Zaman: Bakırköy Belediye Tiyatroları

Demokrasi Gemisi: Bakırköy Belediye Tiyatroları

Krallar da Ölür: Eugène Ionesco- Tiyatro Odası

Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler: Tom Stoppard - Tiyatro Odası

Sofokles'in Antigonesi: Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları

İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?: Nâzım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatroları (1999)

Sürmanşet: Sinan Tuzcu - İstanbul Halk Tiyatrosu (2008)

Alevli Günler: Irmak Bahçeci - İstanbul Halk Tiyatrosu (2010)

Paçi: Burak Akyüz - İstanbul Halk Tiyatrosu (2011)

Bezirgan (Tartuffe): Moliere - İstanbul Halk Tiyatrosu (2012)

İhtiyar Balıkçı ve Deniz: Yıldıray Şahinler - İstanbul Halk Tiyatrosu (2014)

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Erkan Can dahil oldu! Erkan Can kimdir? - Sayfa 3

Film ve diziler

1986: Davacı

1989: Gençler

1992-2002: Mahallenin Muhtarları

1993: Yalancı

1995: Sokaktaki Adam

1998: Bana Old and Wise'ı Çal

1998: Gemide

2000: Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

2000: Fasulye

2001: Vizontele

2002: Azad

2002: Koçum Benim

2003: Bizim Konak

2004: Yazı Tura

2005: Anlat İstanbul

2005: O Şimdi Mahkum

2005: Pamuk Prenses 2

2005: Kapıları Açmak

2006: Fırtına

2006: Kader

2006: Yaşamın Kıyısında

2007: Bıçak Sırtı

2007: Takva

2008: Girdap

2008: Kara Köpekler Havlarken

2008: Düğün Şarkıcısı

2009: 7 Kocalı Hürmüz

2009-2010: Kapalıçarşı

2010: Siyah Beyaz

2010: Çoğunluk

2011: Üsküdar'a Giderken

2011: Karçal: Kuzeyin Çığlığı

2012: Son

2012: Toprağın Çocukları

2013: A.Ş.K.

2013: Bebek İşi

2013: Galip Derviş

2013: Koğuş Akademisi

2014: Eyyvah Eyvah 3

2014: Kara Para Aşk

2014: Patron Mutlu Son İstiyor

2015-2016: Acı Aşk

2016: Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

2017: Bir Deli Sevda

2018: Babamın Ceketi

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