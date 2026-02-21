Hurdacıdaki Boeing 747 görenleri şaşkına çeviriyor: 2.5 milyon TL istiyor
Bursa'da bir geri dönüşüm tesisindeki hurda Boeing 747 model yolcu uçağı görenleri hayrete düşürüyor. Tesis sahasında bulunan 4 parçaya ayrılmış dev uçak, yoldan geçen vatandaşların yanı sıra bölgede eğitim uçuşu yapan pilotların da dikkatini çekiyor. Bursa'ya 10 yıl önce restoran yapılmak üzere İstanbul'dan getirilen ancak daha sonra atıl kalınca satılan uçak şimdi restoran, kafe veya benzer amaçlarla kullanılmak üzere yeni müşterisini bekliyor. Geri dönüşüm tesisi sahibi uçağa 2,5 milyon TL istediğini, bunun sadece alüminyum hurda fiyatı olduğunu ve 4 parçanın birleştirilebileceğini söyledi.
Söz konusu hurda Boeing 747 model yolcu uçağı 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restoran projesi kapsamında satın alınarak İstanbul'dan Bursa'ya getirildi.
Daha sonra Ertan Çoğrul tarafından yaklaşık 80 bin liraya satın alınan uçak, 7 TIR'la parçalar hâlinde taşınarak geri dönüşüm tesisine getirildi.
