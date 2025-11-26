IBAN ile para gönderenler dikkat: 1 Ocak itibariyle başlıyor!

-200 Bin TL – 2 Milyon TL Arası: İşlem sırasında kısa ve öz bir açıklama (beyan) yazmanız yeterli olacak.

-2 Milyon TL – 20 Milyon TL Arası: Bu tutarlarda bankanız sizden “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurmanızı isteyecek.

-20 Milyon TL ve Üzeri: En sıkı denetim bu grupta. Formun yanı sıra işlemin dayanağını gösteren belgeler ve detaylı açıklamalar talep edilecek.