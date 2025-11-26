IBAN ile para gönderenler dikkat: 1 Ocak itibariyle başlıyor!
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK, para transferlerinde (EFT/Havale) kuralları baştan aşağı değiştiren yeni tebliğ taslağını hazırladı. 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Peki vatandaşı neler bekliyor?
1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme, özellikle yüksek tutarlı transfer yapanları doğrudan etkileyecek. Kurallara uymayanların işlemleri bankalar tarafından reddedilecek.
KADEMELİ BEYAN DÖNEMİ BAŞLIYOR
Artık "Diğer" seçeneğini işaretleyip geçmek tarih oluyor. Transfer tutarınıza göre bankaya şu açıklamaları yapmanız zorunlu olacak:
-200 Bin TL – 2 Milyon TL Arası: İşlem sırasında kısa ve öz bir açıklama (beyan) yazmanız yeterli olacak.
-2 Milyon TL – 20 Milyon TL Arası: Bu tutarlarda bankanız sizden “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurmanızı isteyecek.
-20 Milyon TL ve Üzeri: En sıkı denetim bu grupta. Formun yanı sıra işlemin dayanağını gösteren belgeler ve detaylı açıklamalar talep edilecek.
İPTAL RİSKİ BULUNUYOR MU?
Evet. Taslağa göre, belirlenen limitlerde gerekli beyanı veya belgeyi sunmayan kullanıcıların para transferi gerçekleştirilemeyecek. Bankalar, tebliğe uymayan işlemler için 5549 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımlarla karşılaşacakları için bu konuda taviz vermeyecekler.