İBB açıkladı: Büyük Marmara depreminde İstanbul'un en riskli ve güvenli ilçeleri hangileri?

"200 BİN BİNA YIKILABİLİR"

Murat Yün, "Hem zemin hem yapı stoğunu birlikte değerlendirdiğimizde; çeşitli matematiksel yazılımlarla bir deprem hasar tahmini yaptık. 7.5 ve üzeri bir depremde yaklaşık 200 bin civarı binanın ağır hasar alacağını ya da yıkılacağını öngörüyoruz" diye konuştu.