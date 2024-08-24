İBB açıkladı: Büyük Marmara depreminde İstanbul'un en riskli ve güvenli ilçeleri hangileri?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, İstanbul'un en riskli ve güvenli ilçelerini açıkladı. İstanbul'un bina yapısının çok eski olduğuna dikkat çeken Yün, "İstanbul depreme hazır diyemiyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, Ekol TV'de beklenen büyük Marmara Depremi hakkında açıklamalarda bulundu.
İstanbul'un depreme hazır olmadığını kaydeden Yün, şehir genelindeki 1 milyon 200 bin konutun 850 bininin 2000 yılı öncesinde yapıldığını ve İstanbul'un yapısının çok eski olduğunu söyledi.
"İSTANBUL DEPREME HAZIR DİYEMİYORUZ"
Kentsel dönüşüm yasası ile 12 yılda yenilenen bina sayısının 92 bin olduğunu belirten Yün, "850 bin ile 92 bini yan yana koyduğunuzda yüzde 12-13'lük bir yenilenme demek. Bu sayılarla İstanbul depreme hazır diyemiyoruz" ifadesini kullandı.
"200 BİN BİNA YIKILABİLİR"
Murat Yün, "Hem zemin hem yapı stoğunu birlikte değerlendirdiğimizde; çeşitli matematiksel yazılımlarla bir deprem hasar tahmini yaptık. 7.5 ve üzeri bir depremde yaklaşık 200 bin civarı binanın ağır hasar alacağını ya da yıkılacağını öngörüyoruz" diye konuştu.