İBB iddianamesinde kimler “örgüt yöneticisi”? 6 isim hangi suçlarla itham ediliyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinde, örgüt lideri olarak Ekrem İmamoğlu; yöneticiler olarak ise Murat Ongun, Ertan Yıldız, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Murat Gülibrahimoğlu ve Hüseyin Gün yer aldı. İddianamede 2015–2019 arasında “rüşvet” ve “suç gelirlerinin aklanması” kapsamında 14 eylem tespit edildiği, temelin Beylikdüzü Belediyesi döneminde atıldığı ve elde edilen menfaatin 2019’daki İBB seçimlerinde kullanıldığı iddia edildi. Peki İBB iddianamesinde adı geçen isimler kimler, hangi suçu işlediler?
3.000 sayfanın üzerindeki iddianamede çok sayıda suç ve isim yer alırken, bu iddianamede adı geçenler merak konusu. Peki İBB iddianamede kimlerin adı var ne suç işledi?
İBB OLAYINDA ADI GEÇEN ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ
İddianameye göre Ekrem İmamoğlu, 2014’te Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra 2015’te belediye yetki alanındaki ruhsat, imar ve iskan işlemlerinde usulsüzlüklerle firma sahiplerinden maddi menfaat temin eden bir yapılanma kurdu.