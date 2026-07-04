İHA-SİHA’da dünya devleri belli oldu: İşte Türkiye’nin şaşırtan sıralaması

Savaş meydanlarının dokusunu değiştiren İHA ve SİHA'lar, küresel çapta büyük bir rekabetin merkezinde yer alıyor. Peki, dünyanın en çok insansız hava aracına sahip ülkeleri hangileri ve Türkiye bu listenin neresinde? Milliyet'in derlediği verilere göre, insansız güç yarışında çarpıcı rakamlar ortaya çıkıyor.