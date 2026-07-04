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  4. İHA-SİHA’da dünya devleri belli oldu: İşte Türkiye’nin şaşırtan sıralaması

İHA-SİHA’da dünya devleri belli oldu: İşte Türkiye’nin şaşırtan sıralaması

Dünyanın en çok İHA/SİHA'ya sahip 7 ülkesi belli oldu. Türkiye, son yıllarda bu alanda ciddi atılımlarda bulunurken, devler listesindeki sıralamada bu başarısını gözler önüne serdi. İşte en iyi ülkeler ve sahip oldukları İHA-SİHA’lar…

İHA-SİHA’da dünya devleri belli oldu: İşte Türkiye’nin şaşırtan sıralaması - Sayfa 1

Gökyüzündeki güç dengeleri, artık insansız hava araçlarıyla şekilleniyor. Stratejik üstünlüğün belirleyicisi haline gelen bu teknoloji, ülkelerin ordu envanterlerinde öncelikli sıraya yükseldi. 

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İHA-SİHA’da dünya devleri belli oldu: İşte Türkiye’nin şaşırtan sıralaması - Sayfa 2

Savaş meydanlarının dokusunu değiştiren İHA ve SİHA'lar, küresel çapta büyük bir rekabetin merkezinde yer alıyor. Peki, dünyanın en çok insansız hava aracına sahip ülkeleri hangileri ve Türkiye bu listenin neresinde? Milliyet'in derlediği verilere göre, insansız güç yarışında çarpıcı rakamlar ortaya çıkıyor.

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İHA-SİHA’da dünya devleri belli oldu: İşte Türkiye’nin şaşırtan sıralaması - Sayfa 3

Amerika Birleşik Devletleri: 13.000 adet

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İHA-SİHA’da dünya devleri belli oldu: İşte Türkiye’nin şaşırtan sıralaması - Sayfa 4

Türkiye:  1.421 adet

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