"İki fay da aktif" deyip Naci Görür o ili uyardı: 7 ve üzeri deprem üretebilir, zemin tamamen çürük!

Çanakkale'nin dirençli bir kent olmadığını belirten Prof. Dr. Naci Görür, "Çanakkale depreme dirençli bir kent değil. Depreme dirençli bir kent olmak için çalışmalar sürebilir, sürmekte, ama henüz daha deprem bakımından dirençli bir Çanakkale diyemeyiz" dedi.