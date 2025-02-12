"İki fay da aktif" deyip Naci Görür o ili uyardı: 7 ve üzeri deprem üretebilir, zemin tamamen çürük!
Depremle ilgili uyarılarını sürekli dile getiren jeolog ve deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde Ege Denizi'ndeki deprem hareketliliği, bazı şehirlerdeki deniz çekilmelerini değerlendirdi. Görür, Türkiye'deki fay hatlarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmede bulunarak bir şehre "7 ve üzeri deprem" uyarısında bulundu.
Çanakkale'de, ‘Çanakkale'nin Depremselliği ve Deprem Dirençli Çanakkale' konulu konferans düzenlendi. Konferansa, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemiri ilçe Kaymakamları ve Belediye Başkanları, STK temsilcileri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Konferansta konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Türkiye'de maalesef kentlerin deprem dirençli nasıl yapılabilir, deprem dirençli kent nasıl olunurun tam olarak bilinmediğini" söyledi.
Çanakkale'nin dirençli bir kent olmadığını belirten Prof. Dr. Naci Görür, "Çanakkale depreme dirençli bir kent değil. Depreme dirençli bir kent olmak için çalışmalar sürebilir, sürmekte, ama henüz daha deprem bakımından dirençli bir Çanakkale diyemeyiz" dedi.
Ege'deki depremler
Güney Ege'de her yarım saatte bir depremler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Naci Görür, "Çoğunlukla 4 büyülüğünde depremler oluyor. Zaman zaman da 5'in üzerine çıkıyor. En son en büyük 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Bunun sebebi bizim ülkemizin etrafındaki levha hareketlerine bağlı. İşin esası levha hareketlerine bağlı. Depremler levha hareketlerine bağlı oluşur." dedi.