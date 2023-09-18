İklim değişikliğine dikkat çekmek için pedal çevirdiler
İklim değişikliğine dikkat çekmek için "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.
Bilecik'te, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği yapıldı.
Renkli kıyafetler giyerek bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen kadınlar, Bilecik Belediyesi bahçesinde bir araya geldi.
Polis eşliğinde başlayan bisiklet turu, Atatürk Bulvarı ile Tevfikbey ve Cumhuriyet caddelerinden geçilerek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Bilecik Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Koordinatörü Ayşenur Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının iklim krizi konusundan farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.