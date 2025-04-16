İklim kırbacı geliyor! 2025 yazında yanacağız: Uzmanlardan Türkiye için endişelendiren açıklama
Mart ayında 13 il ve 17 ilçede sıcaklık rekorları kırıldı. Prof. Dr. Şermin Tağıl, Türkiye’nin bu yaz en sıcak ve en kurak dönemlerinden birini yaşayabileceğini belirterek kritik uyarılarda bulundu.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, Türkiye’yi bu yaz mevsiminde ciddi sıcak hava dalgaları ve kuraklık riskinin beklediğini belirtti. Tağıl, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha net hissedildiğini vurgulayarak, yaz aylarında aşırı sıcaklıklar ve kurak koşulların güçlü ihtimaller arasında yer aldığını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ise Türkiye'de 1991-2020 arasında 2,9 derece olan ocak ayı sıcaklık ortalaması, 2025 yılı ocak ayında 5,5 dereceye yükseldi. Bu veri, son 55 yılın en sıcak üçüncü ocak ayı olarak kaydedildi.
2024 yılı boyunca sıcak hava dalgalarının etkisini sürdüğü Türkiye’de, 15-16 Mart tarihlerinde adeta yazdan kalma günler yaşandı. Mart ayında 13 il ve 17 ilçede sıcaklık rekorları kırıldı. Özellikle İzmir’de 15 Mart’ta kaydedilen 31,1 dereceyle, 1938’den bu yana mart ayındaki en yüksek sıcaklık ölçüldü.