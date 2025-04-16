İklim kırbacı geliyor! 2025 yazında yanacağız: Uzmanlardan Türkiye için endişelendiren açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ise Türkiye'de 1991-2020 arasında 2,9 derece olan ocak ayı sıcaklık ortalaması, 2025 yılı ocak ayında 5,5 dereceye yükseldi. Bu veri, son 55 yılın en sıcak üçüncü ocak ayı olarak kaydedildi.