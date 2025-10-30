İklim Uzmanı Dr. Okan Bozyurt net konuştu: Yoğun kar bekliyoruz, uzun süre yerde kalabilir
İklim Uzmanı Dr. Okan Bozyurt, kış mevsimindeki yağışlar konusunda umutlu olduğunu ifade ederek "Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışları bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İklim bilimci Dr. Okan Bozyurt, iklim sisteminin son yıllarda giderek daha kaotik bir hal aldığını ve tahminlerin zorlaştığını belirtirken, mevcut modellerin Türkiye için bu kış mevsiminde yağışlar açısından olumlu işaretler verdiğini ifade etti.
"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT"
"Dünya şu anda zayıf La Nia şartlarında. Bu Türkiye için önemli bir fırsat. El Nino’nun aksine La Nia özellikle zayıf seviyelerdeyken Türkiye’nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında kışların genellikle hem soğuk hem yağışlı geçtiğini söyleyebiliriz.
Zayıf La Nia yıllarında Türkiye’de kışlar soğuk ve yağışlı olur. Bu, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden bölgeler için büyük avantaj. Baraj seviyeleri kritik seviyelere düştü.