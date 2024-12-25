İlaç dolaplarınızı kontrol edin! 25’li göz damlaları toplatılıyor
Mantar kontaminasyonu nedeniyle göz damlaları geri çağrıldı. Görme hasarına neden olduğu gerekçesiyle 25’li paketler haline satılan damlalar toplatılıyor.
İlaç dolaplarınızı kontrol edin. ABD’de satılan satılan bir göz damlası markası, görme hasarına yol açabilen mantar içerdiği gerekçesiyle geri çağrıldı.
Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Teksas merkezli Alcon Laboratories'in, ürünlerin mantarla kirlenmiş olabileceği gerekçesiyle tek bir parti "Systane Lubricant Eye Drops Ultra SPF, Single Vials On-the-Go" ürününü gönüllü olarak geri çağırdığını duyurdu. Göz damlaları 25'li paketler halinde geliyor.
Alcon, bir tüketicinin göz damlasının mühürlü bir şişesinde bulduğu yabancı bir maddeyi şikayet etmesinin ardından geri çağırmayı yayınladı. Şirket incelemede maddenin mantar olduğunu belirledi.