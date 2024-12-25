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  4. İlaç dolaplarınızı kontrol edin! 25’li göz damlaları toplatılıyor

İlaç dolaplarınızı kontrol edin! 25’li göz damlaları toplatılıyor

Mantar kontaminasyonu nedeniyle göz damlaları geri çağrıldı. Görme hasarına neden olduğu gerekçesiyle 25’li paketler haline satılan damlalar toplatılıyor.

İlaç dolaplarınızı kontrol edin! 25’li göz damlaları toplatılıyor - Sayfa 1

İlaç dolaplarınızı kontrol edin. ABD’de satılan satılan bir göz damlası markası, görme hasarına yol açabilen mantar içerdiği gerekçesiyle geri çağrıldı.

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İlaç dolaplarınızı kontrol edin! 25’li göz damlaları toplatılıyor - Sayfa 2

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Teksas merkezli Alcon Laboratories'in, ürünlerin mantarla kirlenmiş olabileceği gerekçesiyle tek bir parti "Systane Lubricant Eye Drops Ultra SPF, Single Vials On-the-Go" ürününü gönüllü olarak geri çağırdığını duyurdu. Göz damlaları 25'li paketler halinde geliyor.

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İlaç dolaplarınızı kontrol edin! 25’li göz damlaları toplatılıyor - Sayfa 3

Alcon, bir tüketicinin göz damlasının mühürlü bir şişesinde bulduğu yabancı bir maddeyi şikayet etmesinin ardından geri çağırmayı yayınladı. Şirket incelemede maddenin mantar olduğunu belirledi.

 

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İlaç dolaplarınızı kontrol edin! 25’li göz damlaları toplatılıyor - Sayfa 4

Geri çağırma, son iki yılda bildirilen kirli göz damlalarıyla ilgili bir dizi benzer sorunun ardından geldi. 2023'te düzinelerce ürün geri çağrıldı.

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