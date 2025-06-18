İlçenizde listede var mı? Kontrol edin! İstanbul'da yarın 27 ilçede elektrikler kesilecek!

İstanbul'da planlı elektrik kesintileri, bakım, yatırım ve altyapı çalışmaları kapsamında devam ediyor. 19 Haziran Perşembe günü, Avrupa Yakası'nda 20 ve Anadolu Yakası'nda 7 olmak üzere toplamda 27 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak.

İstanbul'da Elektrik Kesintileri Devam Ediyor: 19 Haziran Perşembe Günü Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda Toplam 27 İlçede Kesinti Uyarısı

İstanbul'da planlı elektrik kesintileri, bakım, yatırım ve altyapı çalışmaları kapsamında hız kesmeden devam ediyor. 19 Haziran Perşembe günü, özellikle Avrupa Yakası'nda 20 ve Anadolu Yakası'nda 7 olmak üzere toplamda 27 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından yapılan duyurulara göre, bu kesintiler günün belirli saatlerinde ve farklı mahallelerde etkili olacak.

İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 19 Haziran tarihli BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı…